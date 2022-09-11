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На утро 11 сентября явка на выборах в Удмуртии составила 25,79%

11:30, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
На утро 11 сентября явка на выборах в Удмуртии составила 25,79%
11:30, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы
Фото: ИА «Сусанин»
63
0

ЦИК республики приводит данные на 10:00.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 10:00 последнего дня голосования, 11 сентября, явка на выборах главы Удмуртии и депутатов республиканского парламента составила 25,79%. Об этом сообщает ЦИК Удмуртской Республики.

По-прежнему самый большой процент пришедших на участки демонстрирует Селтинский район — 52,46%. Также активно идут на участки избиратели в Красногорском районе — 47,58%, Дебесском районе — 47,27%, Шарканском районе — 46,52%.

Меньше всего посещают избирательные участки жители Ленинского и Первомайского районов Ижевска — явка там пока на уровне 16,45% и 16,69% соответственно. В Индустриальном районе голоса отдали 17,81% от всех числа избирателей, в Устиновском — 18%, Октябрьском — 18,01%.

Напомним, на конец дня 10 сентября явка по региону составляла 23,87%.

11:30, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы