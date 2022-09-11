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Единый день голосования стартовал в Удмуртии

09:40, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
Единый день голосования стартовал в Удмуртии
09:40, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#голосование
Фото: ИА «Сусанин»
58
0

Участки 11 сентября будут работать до 20:00.

Ижевск. Удмуртия. По всей России, в том числе и в Удмуртии, наступил Единый день голосования. 11 сентября избирательные участки будут работать до 20:00.
«Сусанин» рассказывал, что явка на первый день, 9 сентября, составляла 13,88%. По итогам второго дня выборов свои голоса отдали 23,87% от общего числа избирателей. Напомним, если человек в силу возраста или здоровья не может приехать на участок, он вправе проголосовать на дому.
 
По сообщению Общественной палаты Удмуртии, в эту кампанию возрос поток жалоб «по любому пустяку».
09:40, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#голосование