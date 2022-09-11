Единый день голосования стартовал в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. По всей России, в том числе и в Удмуртии, наступил Единый день голосования. 11 сентября избирательные участки будут работать до 20:00.

«Сусанин» рассказывал, что явка на первый день, 9 сентября, составляла 13,88%. По итогам второго дня выборов свои голоса отдали 23,87% от общего числа избирателей. Напомним, если человек в силу возраста или здоровья не может приехать на участок, он вправе проголосовать на дому.