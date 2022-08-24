ЦИК Удмуртии: участники избирательного процесса будут проинформированы, что ведется видеонаблюдение

Ижевск. Удмуртия. В ЦИК Удмуртской Республики рассказали о видеорегистрации на предстоящих выборах главы региона, депутатов Госсовета Удмуртии, а также депутатов представительных органов муниципальных образований. Напомним, голосование пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года.

Ранее в некоторых телеграм-каналах сообщалось, что на одном из участков в Ижевске устанавливали скрытые камеры над местом, где будут стоять кабинки для голосования.

В Центризбиркоме Удмуртии опровергли информацию о скрытых камерах. «Все участники избирательного процесса в ТИК и УИК будут проинформированы о том, что ведется видеонаблюдение (видеорегистрация) с помощью специальных табличек», — пояснили «Сусанину».

Там напомнили, что средствами видеорегистрации будут оснащены 329 участковых избирательных комиссий. Ознакомиться со списком можно на сайте ЦИК. Помимо этого, видеонаблюдение будет организовано на всех 34 территориальных избирательных комиссиях республики. Трансляция будет вестись на спецпортале.

«Основная цель – обеспечение прозрачности и открытости деятельности избирательных комиссий, в том числе сохранности избирательных бюллетеней», — добавили в ЦИК.

Напомним, самостоятельно, без посторонней помощи на 24 участках смогут проголосовать и инвалиды по зрению.

5 августа ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность главы Удмуртии. Так, прошел регистрацию секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов. Также зарегистрированы: Вадим Белоусов — «Справедливая Россия — За правду», Георгий Лещев — «Зеленая Альтернатива», Владимир Сегал – «Российская партия пенсионеров», Александр Сыров — КПРФ и Тимур Ягафаров — ЛДПР.