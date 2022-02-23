Почти полмиллиона дел рассмотрено судами Удмуртии в 2021 году

Ижевск. Удмуртия. Почти полмиллиона дел рассмотрели мировые и федеральные суды Удмуртии. В республике подвели итоги работы судейского сообщества в 2021 году, сообщает пресс-служба Государственного Совета Удмуртии.

На итоговом заседании председатель Верховного Суда Удмуртской Республики Александр Полушкин сообщил о возрастающей нагрузке на суды республики. Так, в 2021 году по первой инстанции было рассмотрено более 493 тыс. дел и материалов – это на 31,8 тыс. производств больше, чем в 2020 году. Свыше 78,8 тыс. дел и материалов было пересмотрено федеральными судами в апелляционном порядке, что на 2,3 тыс. дел больше показателей прошлого периода.

При этом менее 19% решений и приговоров, вынесенных судами республики, были пересмотрены вышестоящими инстанциями. По данным Шестого кассационного суда (г. Самара), суды Удмуртии находятся на 3 месте в Приволжском федеральном округе по общей стабильности результатов рассмотрения дел (81,7%).