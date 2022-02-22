Глава Удмуртии утвердил Михаила Юдина в должности министра сельского хозяйства

Ижевск. Удмуртия. Михаил Юдин будет руководить Минсельхозом Удмуртии без приставки «исполняющий обязанности». Указ о его утверждении в должности подписал Александр Бречалов, документ опубликован на сайте главы и правительства региона.

Напомним, Михаил Юдин был назначен и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии 16 декабря 2021 года. На этом посту он сменил Ольгу Абрамову, которая совмещала две должности – заместителя председателя правительства республики и главы Минсельхоза.

По предложению Александра Бречалова, Ольга Абрамова осталась на посту профильного вице-премьера, курирующего отрасль АПК, чтобы больше внимания уделять инвестиционным проектам и развитию сельских территорий.

Напомним, Михаил Юдин родился в 1977 году в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет по специальности водоснабжение и водоотведение. Работу в Минсельхозе он начал в 2012 году в должности начальника отдела социального развития села. В 2019 году перешел на должность замминистра. В 2020 году отмечен благодарностью министерства сельского хозяйства России.