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Глава Удмуртии утвердил Михаила Юдина в должности министра сельского хозяйства

17:25, 22 февраля, 2022
Андрей Поносов
Глава Удмуртии утвердил Михаила Юдина в должности министра сельского хозяйства
17:25, 22 февраля, 2022
Андрей Поносов
282
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#АПК\n#руководство\n#назначения
Фото: Михаил Юдин "ВКонтакте"
282
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Два месяца Юдин временно исполнял обязанности руководителя Минсельхоза.

Ижевск. Удмуртия. Михаил Юдин будет руководить Минсельхозом Удмуртии без приставки «исполняющий обязанности». Указ о его утверждении в должности подписал Александр Бречалов, документ опубликован на сайте главы и правительства региона.

Напомним, Михаил Юдин был назначен и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии 16 декабря 2021 года. На этом посту он сменил Ольгу Абрамову, которая совмещала две должности – заместителя председателя правительства республики и главы Минсельхоза.

По предложению Александра Бречалова, Ольга Абрамова осталась на посту профильного вице-премьера, курирующего отрасль АПК, чтобы больше внимания уделять инвестиционным проектам и развитию сельских территорий.

Напомним, Михаил Юдин родился в 1977 году в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет по специальности водоснабжение и водоотведение. Работу в Минсельхозе он начал в 2012 году в должности начальника отдела социального развития села. В 2019 году перешел на должность замминистра. В 2020 году отмечен благодарностью министерства сельского хозяйства России.

17:25, 22 февраля, 2022
Андрей Поносов
282
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#АПК\n#руководство\n#назначения