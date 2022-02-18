Главу Удмуртии Александра Бречалова переизбрали секретарём регионального отделения «Единой России»

Ижевск. Удмуртия. Главу Удмуртии Александра Бречалова переизбрали секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Произошло это на втором этапе 34-й конференции реготделения партии в Ижевске 17 февраля.

В соответствии с уставом партии сначала участники конференции, проголосовав открыто, единогласно приняли досрочное прекращение полномочий секретаря регионального отделения, а также досрочное прекращение полномочий регионального политсовета регионального отделения партии и досрочное прекращение полномочий членов президиума.

После этого открытым голосованием были избраны члены регионального политсовета (60 человек). Их имена продемонстрировали на интерактивном экране. Ни по одной кандидатуре замечаний или самоотводов не было.

После этого руководитель фракции «Единой России» в Госсовете Удмуртии Елена Дербилова взяла слово, предложив первую кандидатуру на пост секретаря реготделения.

«Сегодня мы увидели информацию о той колоссальной работе, которая была проделана нашим региональным отделением под руководством Александра Бречалова. Но поскольку устав нам говорит о том, что голосование должно проходить на альтернативной основе, поэтому позволю себе предложить кандидатуру депутата Госсовета Удмуртии Александра Прозорова», — сказала Дербилова.

Со второй кандидатурой выступила первый зампредседателя Госсовета республики Надежда Михайлова, предложив на должность секретаря Александра Бречалова.

«Эти пять лет мы жили активной, сложной, но очень интересной жизнью. И за всем этим стоит большая работа нашей команды, «команды Бречалова». Он может стать для всех однопартийцев примером того, как можно повысить доверие к партии и власти страны», — сказала Михайлова.

Выборы из двух кандидатур прошли в закрытой форме. Бречалова поддержали 132 участника конференции, Прозорова — пять человек.

Напомним, Александр Бречалов вступил в партию в декабре 2018 года, уже будучи избранным главой Удмуртии. Секретарём удмуртского регионального отделения «Единой России» впервые его избрали в 2020 году.