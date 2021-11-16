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В Можгинском районе Удмуртии переизбрали главу муниципалитета

09:40, 16 ноября, 2021
Юрий Абашев
В Можгинском районе Удмуртии переизбрали главу муниципалитета
09:40, 16 ноября, 2021
Юрий Абашев
652
0
#Можга\n#Удмуртия\n#выборы\n#власть
Фото: Александр Васильев (ВКонтакте)
652
0

Александр Васильев возглавляет район с 2018 года.

Можга. Удмуртия. Возглавляющий Можгинский район с мая 2018 года Александр Васильев был переизбран на эту должность 15 ноября на сессии районного Совета депутатов. Об этом Васильев рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарю за доверие и поддержку депутатов. Впереди нас ждет период преобразований и динамичной работа, нацеленной на улучшение жизни жителей нашего района», — написал переизбранный глава.

Напомним, что главы районов во всех 25 муниципальных округах будут избраны до конца 2021 года. В конце октября выбрали руководителей в Селтинском и Увинском районах, в начале ноября — ещё в нескольких районах Удмуртии.

09:40, 16 ноября, 2021
Юрий Абашев
652
0
#Можга\n#Удмуртия\n#выборы\n#власть
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