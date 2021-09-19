После обработки первых бюллетеней по округу №33 в Удмуртии лидирует Андрей Исаев

Почти вровень с ним идет Александр Сыров от КПРФ.

Ижевск. Удмуртия. Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев после обработки чуть более 10% бюллетеней лидирует по одномандатному округу №33 в Удмуртии с результатом в 29,28%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на онлайн-табло ЦИК России.

Его конкурент - кандидат от партии КПРФ Александр Сыров идет почти вровень - 29,01%. В округе №34 после обработки 16,83% протоколов в лидерах зампредседателя Гордумы Ижевска, единоросс Олег Гарин - 27,91%. Следом за ним идет представитель КПРФ Владимир Бодров - 24,11%. Аскольд Запашный пока третий среди кандидатов.