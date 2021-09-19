В Удмуртии одна из партий готовит массовый вброс жалоб

На 17:00 19 сентября в республике подано 62 обращения о нарушениях в ходе выборов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии одна из политических партий готовит массовый вброс жалоб в избирательную комиссию Удмуртии. Об этом сообщил председатель ЦИК Удмуртской Республики Вениамин Соломенников.

Такие действия рассчитаны на то, чтобы затруднить работу избирательных комиссий по подсчету голосов. В настоящий момент зачинщики уже предупреждены о возможных последствиях своих действий.

За 17 и 18 сентября в ходе избирательной кампании по выборам в депутаты Государственной Думы в ЦИК Удмуртии поступило 9 жалоб и обращений о предполагаемых нарушениях, на 17:00 19 сентября их число достигло 62.

В том числе от кандидатов в депутаты поступило 11 обращений, 15 — от избирателей, 28 — от политических партий, из которых 26 жалоб написано от коммунистической партии России. Также жалобы и обращения высказали 5 членов окружной избирательной комиссии и по одному обращению поступило от наблюдателя, депутата Госсовета Удмуртии и депутата Городской думы Ижевска.

Заявители выдвигали нарушения в нескольких категориях. В 5 жалобах было заявлено о нарушении порядка предоставления помещений для агитационных мероприятий, в 13 — о нарушении порядка распространения информации агитационных материалов в интернете, в 22 — об изготовлении и распространении печатных агитационных материалов, в 6 — об использовании преимуществ должностного и служебного положения, в 4 — о подкупах избирателей, в 3 — о проведении агитации лицами, которым это запрещено. Эти и другие жалобы будут рассмотрены в срок от 5 до 10 дней.

Некоторые обращения уже проверены, подтверждены 12 случаев нарушения закона, 20 обращений отправлены в силовые ведомства и по одному факту составлен протокол — о незаконном финансировании избирательных кампаний со стороны кандидата.

Для сравнения, на выборах в депутаты Государственной Думы в 2016 году, в ЦИК Удмуртии поступило 24 жалобы.