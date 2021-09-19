Сергей Смирнов отметил высокую активность жителей Удмуртии на выборах в Госдуму

Руководитель администрации главы и правительства региона проголосовал в ижевском лицее № 86.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу. Сергей Смирнов вместе с семьей побывал на избирательном участке в ижевском лицее № 86. Об этом сообщает пресс-служба республиканского кабмина.

Сергей Смирнов отметил высокую активность жителей Удмуртии на нынешних выборах в Госудуму. По его словам, голосование идет в штатном режиме. Замечены лишь отдельные незначительные нарушения, которые отрабатываются на уровне участковых комиссий и наблюдателей.

Сергей Смирнов подчеркнул, что голосование должно выдвинуть в Госдуму людей, которые смогут отстаивать интересы Удмуртии перед федеральным центром, привлекать в республику инвестиции и дополнительные средства на строительство и ремонт дорог, социальных учреждений и другие значимые программы.

Напомним, всего в республике работает 1,2 тыс. избирательных участков. Параллельно с выборами в Госдуму в 25 районах Удмуртии идет голосование за кандидатов в депутаты муниципальных советов.