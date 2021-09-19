Явка по Удмуртии на выборах в Госдуму составила 40,17%

Данные приводятся на 15:00.

Ижевск. Удмуртия. На выборах в Госдуму в Удмуртии по состоянию на 15:00 19 сентября проголосовали 40,17% или 467 990 избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК Удмуртской Республики Вениамин Соломенников.

Также глава регионального ЦИК поделился информацией о жалобах. По его словам, сегодня днём от избирателей и наблюдателей стали чаще поступать жалобы на отсутствие шторок — по мнению обращавшихся граждан, это может нарушить тайну голосования. Соломенников объяснил, что по рекомендации Роспотребнадзора их должны были заменить. Шторки, по мнению ведомства, могли являться источником микробов.

В 33 «северном» округе проголосовали 41,1% или 228 213 человек, в ижевском 34 — 39,33% или 239 770 избирателей.

По районам лидерами по явке являются Селтинский (65,33%), Алнашский (61,7%) и Дебёсский (60,79%).

В Воткинске проголосовали 39,78% избирателей, в Можге — 38,07%, в Глазове — 38,01%, в Сарапуле — 37,40%.

В Ижевске самым голосующим районом оказался Октябрьский (34,32%), следом за ним — Индустриальный (33,35%), Первомайский (32,08%) и Ленинский (28,58%).

Вне участков на 19 сентября голосовало 3,04%. Это чуть ниже прошлогодних показателей, которые были на уровне 3,5%.

Напомним, что на 10:00 на участки пришли 30,37% избирателей.