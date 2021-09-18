Более 300 тысяч жителей Удмуртии проголосовали на выборах в Госдуму

Явка на 18 сентября составила 28,19%.

Ижевск. Удмуртия. На выборах в Госдуму России свои голоса отдали 328 241 житель Удмуртии. Таким образом явка на вечер 18 сентября составила 28,19%, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Отметим, что проголосовать имеют право около 1,2 млн жителей республики.

По удмуртскому избирательному округу №33 явка составила 29,2%, в ижевском одномандатом округе №34 явка ниже - 27,27%. По данным ЦИК, в целом по России на 20:00 18 сентября галочки в бюллетенях поставили 31,51% населения. Серьезных нарушений за прошедшие два дня в Удмуртии не выявлено . В Индустриальном районе поступила одна жалоба на действия одного из кандидатов.

По окончании дня голосования бюллетени запечатали в сейф-пакеты и убрали в сейфы. В настоящее время все 1172 участка закрыты и охраняются сотрудниками полиции.

Отметим, что все три дня желающие могут прийти в Центр общественного наблюдения и в режиме реального времени проверить работу участков. За порядком на них также наблюдают свыше 3,5 тыс. наблюдателей.

В последний день голосования участки вновь откроются в 08:00 и закроются в 20:00. Инвалиды и пожилые люди могут вызвать комиссию на дом. Для этого необходимо позвонить в участковую комиссию и заполнить заявление. Второй вариант - оставить заявку на госуслугах.