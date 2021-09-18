Неправомерная деятельность кандидата в депутаты Госдумы от Удмуртии привлекла внимание правоохранительных органов

Ситуацию прокомментировали в общественной палате Удмуртской Республики.

Ижевск. Удмуртия. В общественной палате России прокомментировали неправомерную деятельность кандидата в депутаты от Удмуртии и партии КПРФ Александра Сырова. Об этом сообщает пресс-служба общественной палаты Удмуртии.

Неправомерную деятельность депутата прокомментировали в общественной палате России.

«Вот идёт информация из Удмуртии. Кандидат от КПРФ Александр Сыров пытается вмешиваться в работу комиссий, требует информацию, в том числе содержащую персональные данные, что тоже конечно является нарушением. Здесь, безусловно, должны эти вопросы решаться в полном соответствии с законом без разглашения персональных данных», — сообщил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

По информации общественной палаты Удмуртии, это факты уже привлекли внимание правоохранительных органов. Ситуацию также прокомментировал юрист общественного штаба Максим сафронов.

«Наши наблюдатели сообщают, что кандидат заходит на участки, вмешивается в работу комиссий, требует списки избирателей, что явно не соответствует избирательному законодательству и закону о персональных данных», — отметил Сафронов.