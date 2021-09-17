В Удмуртии 17 сентября явка на выборах в Госдуму превысила 15%

В комитет поступило две жалобы.

Ижевск. Удмуртия. Явка по Удмуртии на конец первого дня выборов в Госдуму России составила 15,48%. Об этом "Сусанину" сообщил председатель ЦИК Удмуртской Республики Вениамин Соломенников.

Он также добавил, что в течение дня в региональный ЦИК поступило две жалобы. Все они рассмотрены по существу. Одна из жалоб была направлена в полицию.

Напомним, завтра, а также 19 сентября 1172 участка вновь откроются в 08:00. Свой голос 17 сентября отдал и глава Удмуртии Александр Бречалов. Напомним, в городах республики избиратели получают два бюллетеня, в одном из которых необходимо выбрать партию, а во втором - кандидата. В районах выдают еще два бюллетеня, поскольку там стартовали выборы депутатов в советы депутатов муниципальных округов.

UPD: по информации главы и правительства Удмуртской Республики, из 1,2 млн жителей региона, которые могут воспользоваться избирательным правом, в первый день голосования на участки пришли более 180 тыс. человек. Сообщается также, что один из кандидатов пытался вмешиваться в работу комиссий. Несмотря на это, выборы в Удмуртии проходят легитимно и спокойно.