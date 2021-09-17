Нарушений на выборах в Госдуму на территории Удмуртии не выявили

Общественники проверили избирательные участки в том числе и в местах принудительного содержания.

Ижевск. Удмуртия. Нарушений на выборах в Государственную Думу на территории Удмуртии не зафиксировано. Об этом журналистам рассказал председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Рашид Хуснутдинов.

Для связи со штабом наблюдателей функционирует горячая линия. С помощью неё можно не только сообщить о нарушениях, но и уточнить какую-либо информацию по выборам. Так, граждане обращались на горячую линию с вопросом о том, сколько бюллетеней должны им выдать на избирательном участке.

Также Рашид Хуснутдинов добавил, что в Удмуртии работает порядка 1 200 избирательных участков. На каждом из них работают наблюдатели.

В свою очередь представители ОНК проверили, как реализовалось избирательное право лиц, находящихся в местах принудительного содержания — изоляторах и колониях. Как рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Айдар Ризванов, заключённые, как и обычные граждане, имеют право голосовать. Для них точно так же организованы избирательные участки. На сегодняшний день проголосовало более 800 человек. Нарушений выявлено не было. Общественники не получали жалоб ни от заключённых, ни от их родственников.