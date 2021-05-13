Социально ориентированным НКО в Удмуртии продлят нулевую ставку по налогу на имущество

Ранее льгота распространялась только на 2020 год.

Ижевск. Удмуртия. Социально ориентированным некоммерческим организациям в Удмуртии планируют продлить нулевую ставку по налогу на имущество. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госсовета. Документ, рассматриваемый постоянными комиссиями, предполагает распространить льготу и на 2021 год.

В июне 2020 года региональный парламент принял решение установить нулевую ставку имущественного налога для СОНКО. При этом организации должны осуществлять виды деятельности, определённые статьёй 31.1 федерального закона «О некоммерческих организациях» и статьёй 4 закона «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике».

По данным Министерства экономики Удмуртии, на начало 2020 года в республике было зарегистрировано 1989 негосударственных некоммерческих организаций, из них 1791 – социально ориентированная. Порядка 60% СОНКО зарегистрировано в Ижевске. Основными сферами их деятельности являются физическая культура и спорт, образование, социальная поддержка граждан.