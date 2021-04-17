Члены Совета Федерации от Удмуртии опубликовали свои доходы

Самым богатым сенатором от республики стала Любовь Глебова.

Ижевск. Удмуртия. Члены Совета Федерации от Удмуртской Республики опубликовали свои доходы. Их декларации обнародованы на официальном сайте верхней палаты парламента.

Сенатор Любовь Глебова за 2020 год заработала 14 млн рублей. Её супруг за минувший год заработал 116,3 млн рублей. В собственности Глебовой находятся 1/2 земельного участка в Германии (541 кв. м), дом в Германии (541 кв. м), две квартиры в России (147,1 кв. м) и автомобиль.

В собственности супруга сенатора — 4 земельных участка (135,3 тыс. кв. м.), 3 жилых дома (641,9 кв. м.), 2 квартиры (246 кв. м.), 4 машиноместа (55,5 кв. м.) и легковой автомобиль.

Юрий Фёдоров в 2020 году заработал 5,6 млн рублей, а его супруга 12,2 млн рублей. В собственности сенатора 5 земельных участков (7,8 тыс. кв. м.), 2 жилых дома (803,7 кв. м.) и 4 единицы иной недвижимости (253,1 кв. м.).

Супруга сенатора имеет в собственности 2 земельных участка (2 043 кв. м.) и 3 единицы иной недвижимости (1,3 тыс. кв. м.). В пользовании у Фёдорова и его супруги находятся две квартиры (229,5 кв. м.).

О своих доходах также отчитались и депутаты Госдумы.