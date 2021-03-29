Андрей Денисов выиграл довыборы в Госсовет Удмуртии

За него проголосовали 1350 человек или 49,02% от пришедших на избирательные участки.

Ижевск. Удмуртия. На дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии в Ижевске победу одержал Андрей Денисов. Итоги голосования 28 марта озвучил председатель ЦИК Удмуртии Вениамин Соломенников.

По его словам, явка в Рабочем одномандатном округе составила 6,96%.

Андрей Денисов ("Единая Россия") получил 49,02% голосов избирателей, Александр Перевощиков (КПРФ) - 30,32%, Алексей Максимов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 7,55%, Сергей Громов ("Справедливая Россия") - 7,08%, Алексей Кузнецов (ЛДПР) - 4,21%.

За время избирательной кампании территориальный избирком рассмотрел 6 жалоб, 5 из которых касались нарушения порядка и правил ведения агитации. На участках в день голосования работали 56 наблюдателей от Общественной палаты Удмуртии.