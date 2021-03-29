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Андрей Денисов выиграл довыборы в Госсовет Удмуртии

09:23, 29 марта, 2021
Дарья Саушина
Андрей Денисов выиграл довыборы в Госсовет Удмуртии
09:23, 29 марта, 2021
Дарья Саушина
743
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#выборы
Фото: ВКонтакте: Андрей Денисов
743
0

За него проголосовали 1350 человек или 49,02% от пришедших на избирательные участки.

Ижевск. Удмуртия. На дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии в Ижевске победу одержал Андрей Денисов. Итоги голосования 28 марта озвучил председатель ЦИК Удмуртии Вениамин Соломенников. 
По его словам, явка в Рабочем одномандатном округе составила 6,96%.
Андрей Денисов ("Единая Россия") получил 49,02% голосов избирателей, Александр Перевощиков (КПРФ) - 30,32%, Алексей Максимов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 7,55%, Сергей Громов ("Справедливая Россия") - 7,08%, Алексей Кузнецов (ЛДПР) - 4,21%. 
За время избирательной кампании территориальный избирком рассмотрел 6 жалоб, 5 из которых касались нарушения порядка и правил ведения агитации. На участках в день голосования работали 56 наблюдателей от Общественной палаты Удмуртии.
Напомним, что в 2017 году по этому округу в состав парламента прошла Зоя Степнова. В шестом созыве она проработала 3 года. В сентябре 2020 года она скончалась.
09:23, 29 марта, 2021
Дарья Саушина
743
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#выборы