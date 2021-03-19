Вениамин Соломенников возглавит ЦИК Удмуртии

Его поддержали все члены комиссии.

Ижевск. Удмуртия. ЦИК Удмуртии возглавит Вениамин Соломенников. Его кандидатуру 19 марта единогласно поддержали члены избиркома, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, на должность председателя Соломенникова предложил ЦИК России.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов отметил, что Вениамин Соломенников имеет огромный опыт работы и его знания будут востребованы в работе комиссии.

Ранее он занимал должность Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике. В марте его пост занял экс-руководитель ЦИКа Удмуртии Виктор Кушко.