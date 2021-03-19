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Вениамин Соломенников возглавит ЦИК Удмуртии

15:35, 19 марта, 2021
Анна Торхова
Вениамин Соломенников возглавит ЦИК Удмуртии
15:35, 19 марта, 2021
Анна Торхова
103
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЦИК\n#выборы
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Его поддержали все члены комиссии.

Ижевск. Удмуртия. ЦИК Удмуртии возглавит Вениамин Соломенников. Его кандидатуру 19 марта единогласно поддержали члены избиркома, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, на должность председателя Соломенникова предложил ЦИК России.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов отметил, что Вениамин Соломенников имеет огромный опыт работы и его знания будут востребованы в работе комиссии.

Ранее он занимал должность Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике. В марте его пост занял экс-руководитель ЦИКа Удмуртии Виктор Кушко.

15:35, 19 марта, 2021
Анна Торхова
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЦИК\n#выборы