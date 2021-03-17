ЦИК России предложила Вениамина Соломенникова на пост председателя избиркома Удмуртии

Его кандидатура должна пройти процедуру голосования на заседании региональной ЦИК.

Ижевск. Удмуртия. Центризбирком России выдвинул кандидатуру Вениамина Соломенникова на пост председателя ЦИК Удмуртии. Вопрос рассматривался на заседании федерального органа 17 марта.

Для утверждения в должности Соломенникову необходимо получить поддержку коллег по избиркому во время тайного голосования.

Напомним, что Вениамин Соломенников в течение 6 лет занимал пост уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике. В марте на эту должность избрали Виктора Кушко, до этого момента руководившего региональной ЦИК. Соломенников же стал членом ЦИК Удмуртии с правом решающего голоса.