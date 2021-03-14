Законопроект о нематериальном культурном наследии начали разрабатывать в Удмуртии

Предполагается, что будет создан реестр объектов нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии приступили к разработке законопроекта о нематериальном культурном наследии народов, живущих на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсовета.

Предполагается, что нормативно-правовой акт будет регулировать отношения, возникающие в сфере выявления, сохранения, изучения, использования и популяризации объектов нематериального культурного наследия. Среди них могут быть обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства. Собранные знания попадут в реестр объектов нематериального культурного наследия.

В законопроекте планируется прописать основные направления государственной политики в сфере выявления, возрождения, сохранения, использования, изучения и популяризации объектов нематериального культурного наследия. Такими направлениями могут стать стимулирование и поддержка творческой деятельности носителей и хранителей культуры, создание условий для занятий художественными ремеслами и промыслами, другими видами творчества, формирование базы данных объектов нематериального культурного наследия на основе новых информационных технологий, разработка системы мер по поддержке организаций культурно-досугового типа и другое.