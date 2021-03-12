Вениамин Соломенников вошел в состав Центризбиркома Удмуртии

Ранее он занимал пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Членом Центральной избирательной комиссии Удмуртии с правом решающего голоса назначили Вениамина Соломенникова. Соответствующий указ главы региона опубликован на сайте органов исполнительной власти республики. Кандидатура Соломенникова была предложена ЦИК России.

Напомним, что ранее Вениамин Соломенников занимал пост уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике. В марте на этой должности его сменил Виктор Кушко, до этого являвшийся председателем регионального Центризбиркома.

С назначением Соломенникова членом ЦИК, комиссия полностью укомплектована. В соответствии с законодательством, кандидатуру нового председателя предлагает федеральная структура из числа членов с правом решающего голоса. Руководителя определяют путем тайного голосования.