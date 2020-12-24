Глава Удмуртии объяснил специализацию на здравоохранении вице-премьера Эльвиры Пинчук

Остальные ключевые направления социального блока перераспределят между другими членами кабмина.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил, почему вице-премьер Эльвира Пинчук будет курировать только здравоохранение, а не весь социальный блок. Как сообщил руководитель региона на сессии Госсовета республики в четверг, 24 декабря, основной задачей Пинчук на посту заместителя председателя правительства станет повышение качества и доступности медицинских услуг для жителей.

«Мы с вами активно работали в 2019 году в рамках года здоровья и поняли, насколько много у нас вопросов и проблем. Сейчас это наиболее, скажем так, сложное и важное направление, согласитесь. И не только из-за пандемии. Поэтому я попросил ее (Эльвиру Пинчук – прим. ред.) сконцентрироваться именно на здравоохранении. Я уверен, убежден, что при активном взаимодействии с вами, уважаемые коллеги, Эльвире Зиннуровне и нам удастся выстроить системную работу в одном из самых сложных направлений, которое касается жизни и здоровья наших граждан», - сказал Александр Бречалов.

Остальные ключевые направления социального блока перераспределят между другими членами кабинета министров.