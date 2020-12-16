Бюджет Удмуртии за 11 месяцев 2020 года получил более 50 млрд рублей налогов

Всего за это время налогоплательщики региона перечислили 155,1 млрд рублей.
Ижевск. Удмуртия. С января по ноябрь 2020 года в консолидированный бюджет Удмуртии поступило более 50 млрд рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртской Республике.
Общий объем налоговых и неналоговых платежей, контролируемых ведомством, в регионе за 11 месяцев составил 155,1 млрд рублей. От этой суммы в федеральный бюджет ушло 104,4 млрд рублей (67%), бюджет республики получил 50,7 млрд рублей (33%).
Поступления в республиканский бюджет сформированы следующим образом:
- 22,31 млрд рублей по НДФЛ (44%);
- 12,67 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (25%);
- 6,59 млрд рублей по налогам на имущество (13%);
- 4,72 млрд рублей по акцизам товаров (9,3%);
- 4,41 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе, по специальным налоговым режимам (8,7%).
Значительную часть поступлений в федеральный бюджет занял налог на пользование природными ресурсами —65,3 млрд рублей (63%). Также лидируют сборы НДФЛ — 35,3 млрд рублей (34%).
Объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование по итогам января-ноября 2020 года составил 47,12 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование по итогам января-ноября 2020 года составил 47,12 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.