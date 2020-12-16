Бюджет Удмуртии за 11 месяцев 2020 года получил более 50 млрд рублей налогов

Всего за это время налогоплательщики региона перечислили 155,1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. С января по ноябрь 2020 года в консолидированный бюджет Удмуртии поступило более 50 млрд рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртской Республике.

Общий объем налоговых и неналоговых платежей, контролируемых ведомством, в регионе за 11 месяцев составил 155,1 млрд рублей. От этой суммы в федеральный бюджет ушло 104,4 млрд рублей (67%), бюджет республики получил 50,7 млрд рублей (33%).

Поступления в республиканский бюджет сформированы следующим образом:

22,31 млрд рублей по НДФЛ (44%);

12,67 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (25%);

6,59 млрд рублей по налогам на имущество (13%);

4,72 млрд рублей по акцизам товаров (9,3%);

4,41 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе, по специальным налоговым режимам (8,7%).





Значительную часть поступлений в федеральный бюджет занял налог на пользование природными ресурсами —65,3 млрд рублей (63%). Также лидируют сборы НДФЛ — 35,3 млрд рублей (34%).



Объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование по итогам января-ноября 2020 года составил 47,12 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.