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Бюджет Удмуртии за 11 месяцев 2020 года получил более 50 млрд рублей налогов

17:15, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
Бюджет Удмуртии за 11 месяцев 2020 года получил более 50 млрд рублей налогов
17:15, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
78
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#налоги
Фото: pixabay.com
78
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Всего за это время налогоплательщики региона перечислили 155,1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. С января по ноябрь 2020 года в консолидированный бюджет Удмуртии поступило более 50 млрд рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртской Республике.
Общий объем налоговых и неналоговых платежей, контролируемых ведомством, в регионе за 11 месяцев составил 155,1 млрд рублей. От этой суммы в федеральный бюджет ушло 104,4 млрд рублей (67%), бюджет республики получил 50,7 млрд рублей (33%).
Поступления в республиканский бюджет сформированы следующим образом:
  • 22,31 млрд рублей по НДФЛ (44%);
  • 12,67 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (25%);
  • 6,59 млрд рублей по налогам на имущество (13%);
  • 4,72 млрд рублей по акцизам товаров (9,3%);
  • 4,41 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе, по специальным налоговым режимам (8,7%).

Значительную часть поступлений в федеральный бюджет занял налог на пользование природными ресурсами —65,3 млрд рублей (63%). Также лидируют сборы НДФЛ — 35,3 млрд рублей (34%).

Объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование по итогам января-ноября 2020 года составил 47,12 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
17:15, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#налоги