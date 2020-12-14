Власти Удмуртии за 11 месяцев сэкономили более 3 млрд рублей на госзакупках

За аналогичный период прошлого года экономия составила 2,471 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия за 11 месяцев этого года сэкономила 3,373 млрд рублей на госзакупках. Об этом сообщает республиканское министерство финансов.

Региональный центр закупок провёл 17 739 конкурентных процедур по 44-ФЗ на сумму 35,8 млрд рублей. Экономия составила 2 411,34 млн рублей. По 223-ФЗ проведено 4 690 конкурентных процедур на сумму 11,8 млрд рублей. Экономия составила 718,69 млн рублей. Под экономией понимается разница между начальной ценой контракта и ценой заключительного контракта.

В результате малых закупок (где размер закупок не может превышать 5% от всех затрат бюджета) удалось сэкономить 178,03 млн рублей. Экономия на «Биржевой площадке» составила 16,99 млн рублей.