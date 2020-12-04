Автопарк правительства Удмуртии обновят 29 «Вестами»

Они придут на смену старым иномаркам.

Ижевск. Удмуртия. Старые иномарки в автопарке правительства Удмуртии заменят на новые «Лады Весты». Как сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, делается это в целях экономии на обслуживании машин.

По его словам, сейчас в гараже есть «Хендаи», «Ниссаны», «Шкоды» 2007-2010 годов выпуска, пробег некоторых составляет уже 420 тыс. км.

«Мы купим 29 автомобилей «Лада Веста» на замену старым иностранным авто. Вы все помните, мы покупали уже «Весты» еще в 2017 году, и они прекрасно себя показали за время эксплуатации. Экономический эффект от этого уже просчитан и понятен. Только на обслуживании и топливе мы будем экономить более 7 млн рублей в год», - рассказал Смирнов.

Он также отметил, что полученная экономия от замены парка позволит купить автобус и микроавтобус для школ.