Спасателям Удмуртии вручили новую спецтехнику в честь 30-летия МЧС

Подразделения МЧС республики получили 10 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии 30-летия образования МЧС спасателям в Ижевске вручили новые служебные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Удмуртской Республике.

В подразделения МЧС республики поступило 10 единиц техники, среди них 3 пожарные автоцистерны, 1 автомобиль-база газодымозащитной службы и 6 легковых машин.

Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Пётр Фомин заявил, что новая спецтехника отправится на боевое дежурство в пожарные части Ижевска и Глазова, а легковые автомобили направят подразделениям надзорной деятельности и профилактической работы в Ижевск, Глазовский, Завьяловский, Можгинский и Сарапульский районы.

Также главам муниципальных образований «Ягульское» (Завьяловский район) и «Июльское» (Воткинский район) были вручены два сертификата на автомобили «ЗИЛ».