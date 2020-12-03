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Спасателям Удмуртии вручили новую спецтехнику в честь 30-летия МЧС

17:25, 03 декабря, 2020
Аграфена Костромская
Спасателям Удмуртии вручили новую спецтехнику в честь 30-летия МЧС
17:25, 03 декабря, 2020
Аграфена Костромская
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#МЧС России по Удмуртии\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
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Подразделения МЧС республики получили 10 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии 30-летия образования МЧС спасателям в Ижевске вручили новые служебные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Удмуртской Республике.
В подразделения МЧС республики поступило 10 единиц техники, среди них 3 пожарные автоцистерны, 1 автомобиль-база газодымозащитной службы и 6 легковых машин. 
Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Пётр Фомин заявил, что новая спецтехника отправится на боевое дежурство в пожарные части Ижевска и Глазова, а легковые автомобили направят подразделениям надзорной деятельности и профилактической работы в Ижевск, Глазовский, Завьяловский, Можгинский и Сарапульский районы. 
Также главам муниципальных образований «Ягульское» (Завьяловский район) и «Июльское» (Воткинский район) были вручены два сертификата на автомобили «ЗИЛ». 
Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии напоминает, что за последние пять лет спасатели республики получили 40 новых единиц техники.
17:25, 03 декабря, 2020
Аграфена Костромская
466
0
#МЧС России по Удмуртии\n#Удмуртия