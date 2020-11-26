Олег Бекмеметьев предложил программу под названием «Люди — в центре внимания».



Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев представил программу развития города на ближайшие 5 лет. Своей стратегией он поделился на очередной сессии Гордумы в четверг, 26 ноября.

Напомним, что на этом же заседании депутаты выбрали мэра столицы Удмуртии. С отрывом в 31 голос эту должность занял действующий глава Олег Бекмеметьев. Его конкурентом выступил начальник управления экономического развития администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев.

Олег Бекмеметьев предложил программу под названием «Люди — в центре внимания». «Этот тезис будет являться основным посылом для команды, которая продолжит работу в городе», — рассказал градоначальник.

Концепция представлена в виде колеса, в центре которого — городское сообщество. Всего в приоритетных сферах деятельности 14 направлений: ЖКХ, экология, туризм и рекреация, здравоохранение, «Умный город», городские технологии, культура, транспорт, МПС, образование, инфраструктура, жилье, городская среда и спорт.

Олег Бекмеметьев отметил, что в рамках комфортной городской среды за 2 года уже обустроили 23 общественных пространства. В их числе — Птичий сквер, сквер имени Михаила Калашникова, завершили работы в сквере имени Василия Тарасова в городке Металлургов, на аллее ветеранов на улице Татьяны Барамзиной, территории около монумента «Слава ВДВ» и других площадках.

Теперь в планах завершить реконструкцию Центральной площади, обустроить общественное пространство в Березовой роще, парках Тишино и по улице Ворошилова. Особого внимания заслуживают запросы ижевчан по площадкам для выгула собак. В столице Удмуртии должно появиться еще 10 таких точек.

Важная часть пятилетней программы — транспорт. Мэр города подчеркнул, что трамваи не обновлялись с 2007 года. В скором времени власти ожидают пополнение парка на 16 единиц, еще должны закупить 19 троллейбусов и 100 автобусов.

Также есть определенные трудности в часы пик, отметил глава. В связи с этим команда разработала проекты дорожной инфраструктуры: работы по проспекту Калашникова, улиц Удмуртской с Фруктовой, связь улиц Новоажимова с Чугуевского, продление улицы 10 лет Октября и путепровод на улице Автозаводская и Воткинском шоссе.

Планируется продолжить переселение из аварийного жилья, ремонт образовательных учреждений, строительство новых школ и детских садов, спортивных и культурных объектов, обустройство уличного освещения, ливневок, развитие велосипедной сети и другие проекты.

Все проекты довольно затратные, не скрывает Олег Бекмеметьев. Один только проспект Калашникова выйдет на 9,1 млрд рублей. Поэтому власти ищут источники финансирования. Это может быть инициативное бюджетирование, сокращение административного аппарата, работа с муниципальными предприятиями, налоги на землепользование и другие способы привлечения доходов в бюджет.





