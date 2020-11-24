Госсовет Удмуртии сможет проводить заседания дистанционно

Соответствующее изменение внесли в регламент работы регионального парламента.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии сможет проводить заседания в дистанционном формате. Изменения в регламент работы внесли на сессии во вторник, 24 ноября. Как рассказал заместитель председателя регионального парламента - председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности Александр Прозоров, мера направлена на профилактику распространения коронавируса. Возможность проводить сессии онлайн есть уже во многих субъектах России.

По словам спикера Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева, принятие изменений в регламент не означает, что следующее заседание пройдет дистанционно. Необходимо еще проработать технические моменты для организации не только трансляций, но и голосования по вопросам повестки.

Напомним, что возможность перевода депутатов на удалёнку рассматривает и Гордума Ижевска.