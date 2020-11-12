Олег Бекмеметьев: приватизации ИжГЭТа в планах нет

МУП ждет только реорганизация.

Ижевск. Удмуртия. Компанию ИжГЭТ не будут отдавать под приватизацию. Об этом в ходе прямого эфира #кофесмэром рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

«Вопреки всем слухам, никакой приватизации нашего стратегического предприятия ИжГЭТ никто не планирует. Да, будет смена организационно-правовой формы, но единственным участником этого предприятия был, есть и будет город Ижевск», – отметил градоначальник.

Напомним, МУП «ИжГЭТ» планируют реорганизовать в акционерное общество. При этом 100% акций будут находиться в муниципальной собственности.

Зарегистрировать выпуск акций планируется в первом квартале 2025 года. Изменения ждут также муниципальные предприятия «Горсвет» и «ДРЭУ».