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Администрация Ижевска возьмет кредиты на 900 млн рублей

10:19, 12 ноября, 2020
Дарья Саушина
Администрация Ижевска возьмет кредиты на 900 млн рублей
10:19, 12 ноября, 2020
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#кредиты\n#власть и чиновники
Фото: @arzik2
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Максимальная процентная ставка составит 5,25% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска намерена взять три кредита. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, аукционы по открытию возобновляемых кредитных линий пройдут в ноябре. Общая сумма заимствований составит 900 млн рублей, максимальная процентная ставка – 5,25% годовых.

Полученные средства пойдут на замещение более дорогих действующих кредитов. Размер муниципального долга не вырастет.

По состоянию на 1 сентября муниципальный долг Ижевска составлял 4 622 млн рублей. Из них 4 440 млн рублей – коммерческие займы, 182 млн рублей – бюджетные кредиты. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 195,8 млн рублей.

10:19, 12 ноября, 2020
Дарья Саушина
1
0
#Ижевск\n#кредиты\n#власть и чиновники