Администрация Ижевска возьмет кредиты на 900 млн рублей

Максимальная процентная ставка составит 5,25% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска намерена взять три кредита. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, аукционы по открытию возобновляемых кредитных линий пройдут в ноябре. Общая сумма заимствований составит 900 млн рублей, максимальная процентная ставка – 5,25% годовых.

Полученные средства пойдут на замещение более дорогих действующих кредитов. Размер муниципального долга не вырастет.

По состоянию на 1 сентября муниципальный долг Ижевска составлял 4 622 млн рублей. Из них 4 440 млн рублей – коммерческие займы, 182 млн рублей – бюджетные кредиты. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 195,8 млн рублей.