ЦИК Удмуртии сможет устанавливать длительность голосования на местных выборах

Таким правом региональный избирком предложили наделить депутаты Госсовета Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Центральная избирательная комиссия Удмуртии может получить право самостоятельно определять длительность голосования на региональных и местных выборах. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, необходимость скорректировать нормативно-правовые акты связана с недавними изменениями в избирательном законодательстве на федеральном уровне.

В частности, предлагается предоставить Центральной избирательной комиссии Удмуртии право принимать решение о длительности голосования для региональных и местных выборов – 1, 2 или 3 дня волеизъявления. Такое решение может приниматься для каждой избирательной кампании, при этом оно должно быть принято в течении 10 дней после назначения дня выборов и больше не может быть изменено.

Также законопроектом вводятся ограничения по назначению граждан наблюдателями. На выборах в органы государственной власти региона, при проведении республиканского референдума и местных референдумов, а также на выборах муниципального уровня наблюдателями могут быть только лица, проживающие на территории Удмуртии. Помимо этого, проектом закона предлагается предоставление права политическим партиям отзывать членов избирательных комиссий, которые были назначены по их предложениям, и выдвигать им замену.

13 сентября в Удмуртии проходят выборы депутатов городских дум. При этом трехдневное голосование проводится только в Ижевске на основании решения ЦИК России.