В Ижевске идут первые трёхдневные выборы

Голосование продлится с 11 по 13 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Выборы в городскую думу Ижевска впервые продлятся три дня. Свой голос Ижевчане могут отдать с 11 по 13 сентября.

Впервые за много лет у оппозиционных партий появился реальный шанс занять лидирующие места на предстоящих выборах в городской парламент. Помимо прочих можно выделить ЛДПР, в пользу которой сложились многие обстоятельства. Первое — активная работа с населением, оказание прямой и реальной помощи простым людям. Второе — эффектная программа, находящая отклик в сердцах избирателей.

Свою роль сыграл начавшийся на фоне пандемии коронавируса кризис, который обнажил давно существующие проблемы в различных отраслях политической, социальной и государственной жизни. Всё это привело к тому, что симпатии избирателей начали переходить к тем, кто говорит с ними на одном языке и видит те же проблемы вокруг.

В эти выходные ижевчане будут выбирать не только партии и депутатов от них, но и политическую картину предстоящих пяти лет жизни Удмуртской Республики. Все что от них требуется - это выделить 13 сентября пятнадцать минут и сделать осознанный выбор.