Школы Ижевска, в которых работают избирательные участки, закроют 11 и 12 сентября

Школьники будут заниматься вне стен учебных заведений.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские школы, в которых расположены избирательные участки, будут закрыты 11 и 12 сентября. Об этом ГТРК «Удмуртия» рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Виктор Кушко. Связана такая мера с трехдневным голосованием в столице региона.

«Министерство образования понимает всю сложность ситуации, пошло нам навстречу, и мы получили ответ, что и 11, и 12 числа будут проводиться мероприятия за пределами школы. То есть, день здоровья там и другие различные мероприятия на улице», - сообщил Виктор Кушко.

В Центризбиркоме Удмуртской Республики напомнили, что 13 сентября пройдут выборы депутатов Городских дум седьмого созыва в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге и Сарапуле, дополнительные выборы депутата Государственного Совета региона по Буммашевскому одномандатному избирательному округу и дополнительные выборы в представительные органы муниципальных образований в 12 районах.

В настоящее время в борьбе за депутатские мандаты участвуют 996 кандидатов. 959 из них выдвинуты партиями «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Патриоты России», «Коммунисты России», «Родина» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

2 сентября стартовало досрочное голосование для тех, кто не сможет прийти на избирательный участок 13 сентября. Оно проводится ежедневно в будни с 16:00 до 20:00, в выходные – с 09:00 до 13:00. В Ижевске 11, 12 и 13 сентября участки будут работать с 08:00 до 20:00. По данным ГТРК «Удмуртия», избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты и одноразовыми ручками.