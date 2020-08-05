Первый замруководителя СУ СКР по Удмуртии стал главным следователем Архангельской области

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель руководителя Следственного управления Удмуртии Алексей Попов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

Согласно указу президента России Владимира Путина, Алексей Попов назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Наша справка: Алексей Валерьевич Попов родился в 1975 году в Удмуртии.

В апреле 1996 года начал службу в органах прокуратуры, работал следователем, старшим следователем прокуратур Октябрьского района и города Ижевска Удмуртской Республики, заместителем Удмуртского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, прокурором Индустриального района города Ижевска Удмуртской Республики.

За безупречное исполнение служебного долга, высокий вклад в обеспечение правопорядка награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», знаком отличия «Отличник следственных органов», медалями «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степени, «За верность служебному долгу», «За заслуги», присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики».