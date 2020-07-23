Власти Ижевска намерены привлечь 1,5 млрд рублей кредитов

Аукционы проведут в июле.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска намерены взять 4 кредита на общую сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртской Республики.

Аукционы по открытию невозобновляемых кредитных линий с начальной (максимальной) ставкой 5,5 % годовых проведут в июле.

«Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью замещения действующих кредитов под более низкие процентные ставки и не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что Удмуртия не смогла привлечь кредитные линии на 5 млрд рублей с той же самой процентной ставкой. Кредиты планировалось взять на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.