Депутаты Гордумы Ижевска поддержали сложение полномочий вице-спикером Фании Федоровой

Процедура прошла в форме тайного голосования.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска большинством проголосовали за сложение полномочий зампредседателем Гордумы Ижевска Фании Федоровой. Такое решение было принято на внеочередной 46-й сессии представительного органа в четверг, 23 июля.

В ходе тайного голосования «за» проголосовали 33 депутата, против – 1. В счетную комиссию вошли Андрей Батов, Марина Нужина и Олег Журавлев.

Согласно докладу, Фания Федорова решила покинуть пост по собственному желанию из-за состояния здоровья.

«Я очень благодарен за совместную работу, которая у нас была все эти пять лет. Она у нас один из старейших депутатов», – добавил председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

Наша справка: Федорова Фания Марваретдиновна родилась 25 марта 1949 года в поселке Кама Камбарского района.

В 1979 году окончила Удмуртский государственный университет, имеет высшее юридическое образование.

С 1974 года по декабрь 1999 года - следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник 2 отдела по расследованию преступлений в сфере экономики, заместитель начальника Управления по расследованию организованной преступной деятельности, полковник юстиции.

В декабре 1999 года избрана депутатом на дополнительных выборах в Государственный Совет Удмуртской Республики второго созыва, в апреле 2003 года - на выборах в республиканский парламент третьего созыва.

Избиралась депутатом Гордумы Ижевска четвертого, пятого и шестого созывов.