Выборы пройдут 13 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Известного биатлониста Ивана Черезова собираются выдвинуть кандидатом в депутаты в Госсовет Удмуртии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Государственного Совета Удмуртской Республики Владимира Невоструева.

По его словам, спортсмен также вошел в состав «первой тройки» общемуниципального списка партии на выборах в Гордуму Ижевска.

«Я думаю, что человек активный, с активной жизненной позицией, будет вести серьезную работу с молодежью, будет заниматься продвижением спорта в нашей республике. У него очень большой багаж и опыт. Думаю, что жители поддержат его», — рассказал Владимир Невоструев.

Отметим, что довыборы в Госсовет Удмуртии и выборы в Гордуму Ижевска пройдут 13 сентября 2020 года.

Иван Черезов — российский спортсмен родом из Ижевска, трехкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.