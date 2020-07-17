  • $ 71.23 ↑
  • € 81.23 ↑

Биатлониста Ивана Черезова собираются выдвинуть кандидатом в депутаты в Госсовет Удмуртии

16:40, 17 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Биатлониста Ивана Черезова собираются выдвинуть кандидатом в депутаты в Госсовет Удмуртии
16:40, 17 июля, 2020
Анастасия Шевченко
118
0
#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Иван Черезов\n#Удмуртия\n#Госсовет
Фото: instagram.com/ivan_tcherezov/
118
0

Выборы пройдут 13 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Известного биатлониста Ивана Черезова собираются выдвинуть кандидатом в депутаты в Госсовет Удмуртии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Государственного Совета Удмуртской Республики Владимира Невоструева.

По его словам, спортсмен также вошел в состав «первой тройки» общемуниципального списка партии на выборах в Гордуму Ижевска.

«Я думаю, что человек активный, с активной жизненной позицией, будет вести серьезную работу с молодежью, будет заниматься продвижением спорта в нашей республике. У него очень большой багаж и опыт. Думаю, что жители поддержат его», — рассказал Владимир Невоструев.

Отметим, что довыборы в Госсовет Удмуртии и выборы в Гордуму Ижевска пройдут 13 сентября 2020 года.

Иван Черезов — российский спортсмен родом из Ижевска, трехкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.

16:40, 17 июля, 2020
Анастасия Шевченко
118
0
#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Иван Черезов\n#Удмуртия\n#Госсовет

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

09:03, 12 июля, 2020
4042

В ближайшее время в Удмуртии ожидаются грозы

3325
13:59, 13 июля, 2020

В Удмуртии начнут сдавать леса в аренду под сбор ягод и грибов

3166
12:10, 10 июля, 2020

В Ижевске таксист избил пассажира из-за 50 рублей

3014
14:40, 10 июля, 2020

Набережную реки Подборенки в Ижевске благоустроят к сентябрю

2401
08:30, 10 июля, 2020

Правительство ставит задачу открыть платную трассу Москва - Казань в 2024 году

18:35, 10 июля, 2020
1430

Путин увидел исторический шанс решения жилищного вопроса в России

1392
18:19, 13 июля, 2020

Россия планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июля

1351
10:11, 11 июля, 2020

Куры на дороге: в Ярославской области водитель фуры рассыпал часть груза

1343
17:36, 10 июля, 2020

Россияне больше не будут платить за установку электросчётчиков

1326
10:05, 12 июля, 2020

Абхазия готова открыть границы для туристов из России с 15 июля

18:30, 11 июля, 2020
2353

10 человек погибли в Египте при попытке спасти тонущего ребенка

2251
10:30, 11 июля, 2020

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

1932
15:48, 14 июля, 2020

Рекордные сутки: ВОЗ зафиксировала максимальный прирост числа больных коронавирусом

1892
14:28, 11 июля, 2020

Госсовет Турции поддержал открытие мечети в храме Святой Софии

1288
11:08, 10 июля, 2020

Лонгриды

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020