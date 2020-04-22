Перетасовка: в «Ижводоканале», ДРЭУ и Горсервисе сменилось руководство

Новым директором «Ижводоканала» стал Александр Пономарев.

Ижевск. Удмуртия. На трех муниципальных предприятиях Ижевска сменилось руководство. Как рассказал глава города Олег Бекмеметьев, изменения коснулись «Ижводоканала», ДРЭУ и Горсервиса.

С 22 апреля директором «Ижводоканала» стал Александр Пономарев. Предыдущий руководитель Владислав Катаев остался на предприятии в должности главного инженера. Пономарев до назначения в «Ижводоканал» возглавлял «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление». Этим МУПом теперь руководит Андрей Паладин, до недавнего времени возглавлявший Горсервис. Директором Горсервиса стал Алексей Уткин, ранее работавший заместителем руководителя.

По словам главы Ижевска, среди достижений Пономарева - выведение ДРЭУ из убытков. Того же результата от него ждут на «Ижводоканале». «Задача - привлечение инвестиций, повышение финансовой устойчивости предприятия, выведение его из убытков», - прокомментировал Бекмеметьев.