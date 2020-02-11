Фонд ЖКХ вложит 158 млн рублей в обновление сетей теплоснабжения в Воткинском районе

Удмуртия защитила проект софинансирования инвестпрограммы по реконструкции системы теплоснабжения в поселке Новый.

Воткинск. Удмуртия. Удмуртии удалось привлечь федеральные средства на обновление сетей теплоснабжения в поселке Новый Воткинского района. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин.

По его словам, республика защитила заявку на 158 млн рублей в Фонде содействия реформированию ЖКХ. «Пока это единственный и беспрецедентный случай в практике модернизации коммунальной инфраструктуры Удмуртии, где 60% средств готово вложить государство», - рассказал Сурнин.

Еще 105 млн рублей вложит инвестор – ООО «РТК». Средства позволят провести реконструкцию сетей теплоснабжения, строительство ЦТП, новой модульной котельной и сетей ГВС в поселке Новый.

Напомним, что концессионное соглашение было подписано в конце декабря 2019 года. По данным министра, в настоящее время износ сетей теплоснабжения составляет более 96%, оборудования и конструктивных элементов котельной – более 75%, теплопотери превышают 20%. Строительство новой газовой котельной позволит снизить затраты на электроэнергию и топливо, а реконструкция и строительство сетей сократят технологические потери на сетях и минимизируют риски возникновения аварий.

«Тарифная нагрузка <…> не ляжет тяжким грузом на плечи населения. Она будет субсидироваться из регионального бюджета», - написал министр.