У главы Удмуртии появился советник по международным связям

Им стал Дмитрий Рябов.

Ижевск. Удмуртия. Дмитрия Рябова назначили советником главы Удмуртии по международным связям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В его задачи входит участие в подготовке мероприятий в рамках международного, внутреннего межрегионального сотрудничества, их протокольно-организационное обеспечение.

Наша справка:

Дмитрий Александрович Рябов родился в 1977 году в Ижевске

Закончил ИжГТУ по специальностям «Технология машиностроения», а также «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Работал в представительстве МИД России в Ижевске, Удмуртской торгово-промышленной палате.