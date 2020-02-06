У главы Удмуртии появился советник по международным связям

Им стал Дмитрий Рябов.
Ижевск. Удмуртия. Дмитрия Рябова назначили советником главы Удмуртии по международным связям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В его задачи входит участие в подготовке мероприятий в рамках международного, внутреннего межрегионального сотрудничества, их протокольно-организационное обеспечение.
Наша справка:
Дмитрий Александрович Рябов родился в 1977 году в Ижевске
Закончил ИжГТУ по специальностям «Технология машиностроения», а также «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Работал в представительстве МИД России в Ижевске, Удмуртской торгово-промышленной палате.