Депутат Госдумы от Удмуртии рассказал о перспективах внедрения дифференцированной шкалы НДФЛ

По словам Андрея Исаева, в случае внедрения все граждане страны должны будут сдавать декларацию о доходах.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев рассказал о перспективах введения в России дифференцированной шкалы налога на доходы физлиц. По его словам, этот вопрос обсуждался на федеральном уровне, но пока не получил поддержки. Президент России «очень осторожно относится к изменению налоговой системы».

В случае принятия ставок в зависимости от уровня дохода все граждане страны должны будут сдавать декларации. Сейчас такой необходимости нет. «Пока мы идем по другому пути – мы целый ряд выплат освобождаем от НДФЛ», - сообщил Исаев на встрече с журналистами в среду, 29 января. К таким выплатам относятся, например, матпомощь студентам и средства, получаемые при чрезвычайных ситуациях.

«Что касается взыскания с более богатых, мы считаем, что в данном случае налоги на потребление более эффективны, чем налоги на доходы», - отметил депутат Госдумы. По его мнению, если доходы можно скрыть, то налоги на дорогие автомобили и недвижимость всё же придется заплатить. «Если мы хотим социально справедливо брать больше с богатых, то здесь лучше облагать потребление. Потому что они неизбежно потребляют, а значит будут эти налоги платить», - сказал Исаев.