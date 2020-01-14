Благодаря этому станет возможным решить проблемы 205 пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. Для решения проблемы обманутых дольщиков Удмуртии могут разрешить использовать федеральную землю. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, этот вопрос обсудили на встрече руководителя региона Александра Бречалова и зампредседателя правительства России Виталия Мутко.

В Удмуртии до сих пор ждут своих квартир 692 дольщика. В 2020 году в Ижевске и Завьяловском районе сдадут три долгостроя. 438 обманутых дольщиков поселятся в своих новых квартирах.

В 2017 году в республики утвердили план по решению проблемы. Одним из наиболее эффективных способов является предоставление застройщику земельного участка в обмен на строительство жилья. Однако участков, которые представляют интерес для застройщиков в Ижевске, недостаточно.

«Стороны обсудили возможность предоставления Удмуртии права распоряжаться земельными участками, которые сейчас находятся в федеральной собственности. Благодаря этому станет возможным решить проблемы 205 граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков», - отмечается в сообщении.