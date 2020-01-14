Минтранс Удмуртии не согласился с претензиями Счетной палаты о недостаточном финансировании нацпроекта

По информации регионального ведомства, все целевые показатели будут исполнены.

Ижевск. Удмуртия. Счетная палата России проверила, как в Удмуртии и ряде других регионов реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Краткие итоги опубликованы на сайте Счетной палаты.

На 1 января 2017 года нормативному состоянию в регионе соответствовало 44,7% дорог. На начало 2019 года этот показатель вырос до 47,4%, говорится в докладе. Общая протяженность автомобильных дорог на 1 января 2019 года составила 17 413,5 км.

«Анализ финансового обеспечения мероприятий региональных проектов республик Удмуртия и Бурятия, Ярославской и Кировской областей на период 2019–2024 годов показал, что оно является недостаточным и может повлечь за собой риски невыполнения мероприятий региональных проектов, а также ставит под угрозу реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целом», - сообщается в докладе.

В Минтрансе Удмуртии информагентству «Сусанин» рассказали, что нет оснований предполагать, что заявленные нацпроектом показатели не будет достигнуты. Так, согласно расчётам Счётной палаты, на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в части ремонта дорог на 2019-2024 годы потребуется 13,158 млрд рублей. В это же время правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов предусмотрено финансирование на этот период в размере 8,444 млрд рублей. При этом сделан вывод о недостаточности бюджетных ассигнований, выделяемых из регионального бюджета. По данным ведомства, состояние дорог в республике улучшается не только за счет реализации БКАД, но и других мероприятий, финансируемых за счет регионального дорожного фонда.

«Уже на 01.01.2020 г. по оперативным данным значение этого показателя составляет 55,2 %, тогда как по плану требуется всего 48 %. В связи с этим, оснований предполагать, что заявленный показатель не будет достигнут, нет», - отметили в Минтрансе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 2016 году во время формирования паспорта проекта «Безопасные и качественные дороги» была допущена ошибка при указании базового абсолютного показателя мест концентрации ДТП на дорожной сети Ижевской городской агломерации. Это привело к искажению данных. Показатели скорректировали в 2018 году. По итогам 2019 года наблюдалось сокращение количества ДТП на 14,3% по сравнению с 2018 годом.