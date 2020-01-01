Скидка по транспортному налогу для многодетных и запрет на продажу энергетиков подросткам начали действовать в Удмуртии

С 1 января вступил в силу ряд региональных законов, касающихся как социальной сферы, так и бизнеса.

Ижевск. Удмуртия. С 1 января 2020 года в Удмуртии вступил в силу ряд корректировок в региональное законодательство. О том, что поменялось сообщили в пресс-службе Госсовета Удмуртской Республики.

- С 1 января запрещена продажа энергетических напитков несовершеннолетним. Ими также нельзя торговать в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей и подростков и в торговых автоматах.

- С 1 января полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей передали в Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики.

- 50-процентную скидку по транспортному налогу распространили на все многодетные семьи вне зависимости от их дохода. Налоговая льгота распространяется на одно транспортное средство, мощность двигателя которого не превышает 150 л.с.

- Предприниматели, впервые зарегистрированные в Удмуртии и работающие на «упрощенке», могут воспользоваться льготными налоговыми ставками. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года будут установлены налоговые ставки в размерах от 1 до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые изменят место регистрации с территорий других регионов на территорию республики в 2020 или 2021 годах.

- Начали действовать дополнительные льготы для резидентов индустриальных (промышленных) парков. Их на 5 лет освободили от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, кроме легковых. Также на 5 лет от уплаты налога на имущество освобождаются управляющие компании, при условии, что имущество находится на их балансе и расположено на территории индустриального парка.