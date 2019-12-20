Удмуртия вошла в список регионов с «высшим уровнем» качества оценки регулирующего воздействия

Всего в это число попали 38 регионов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика попала в число регионов, отнесенных к «высшему уровню» качества оценки регулирующего воздействия. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Удмуртии. В прошлом году регион также входил в эту группу.

При формировании рейтинга использовались показатели: механизм проведения ОРВ, методическое и организационное сопровождение, ОРВ в органах местного самоуправления, независимая оценка.

Всего по результатам в лидерах оказались 7 регионов. Первое место поделили Краснодарский край, Башкортостан и Ульяновская область. 38 субъектов получили оценку «высший уровень», 33 – «хороший уровень», 7– «удовлетворительный уровень». Последними стали: Архангельская область, Тыва, Хакасия, Чечня, Чукотский автономный округ, Ингушетия, Калмыкия.

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Оценка регулирующего воздействия, или анализ регуляторного воздействия (влияния) — оценка социально-экономических последствий вводимого или введённого ранее государственного регулирования. Является разновидностью оценки программ и политик.