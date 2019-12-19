Глава Удмуртии рассказал, как встретит Новый год

Александр Бречалов будет отмечать праздник в Краснодаре.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов рассказал, как встретит Новый год. Своими планами он поделился в прямом эфире радио «КП-Ижевск».

«Традиционно мы собираемся в Краснодаре, там наши бабушки – и у моей жены, и у меня. Большой семьей по традиции будем лепить пельмени в промышленных объемах, чтобы потом это все героически съесть за наступающий год. Это будет семейный праздник», – отметил Бречалов.

Кроме того, руководитель региона отметил, что уже не первый год поддерживает акцию своего друга, краснодарского триатлониста Алексея Пшеничного «Побегай 1 января». В этот раз им предстоит преодолеть 20 км в честь наступившего 2020 года.

Также Бречалов поздравил жителей Удмуртии с наступающим праздником: «Дорогие друзья, огромное вам спасибо за инициативы, за критику, за предложения. Хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать самого главного – здоровья родным и близким, семейного благополучия и личных свершений каждому из вас».