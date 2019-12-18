Глава муниципалитета в Удмуртии продолжил работу после приговора за фиктивное трудоустройство

Совет депутатов прекратил его полномочия после вмешательства прокуратуры.

Красногорское. Удмуртия. Глава муниципального образования «Дебинское» в Красногорском районе продолжил работу после вынесения приговора за злоупотребление полномочиями. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в августе этого года его оштрафовали на 100 тыс. рублей. Суд подтвердил, что глава муниципального образования фиктивно трудоустроил водителями трех граждан. Начисленную им зарплату он присвоил. Ущерб бюджету оценили в 195 тыс. рублей. В ходе расследования чиновник его возместил.

Несмотря на вступление приговора в силу, глава поселения продолжил работу. Это противоречит законодательству о муниципальной службе. По представлению прокуратуры района Советом депутатов МО «Дебинское» полномочия главы досрочно прекращены.