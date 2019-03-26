Елена Казакова покинула администрацию Ижевска

После объединения управлений дошкольного и общего образования новую структуру возглавила Светлана Петрова.

Ижевск. Удмуртия. Начальник Управления дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска Елена Казакова покинула свой пост. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. Последним рабочим днем чиновницы стало 25 марта.





Елена Казакова Сегодня, я завершила трудовую деятельность в Администрации города Ижевска. Любимому делу, дошкольному образованию, отдано 43 года и 35 из них я работала в муниципальных органах власти. При приеме на...

Напомним, что в рамках административной реформы в столице Удмуртской Республики объединили управления, занимающиеся дошкольным и школьным образованием. Обновленное Управление образования возглавила Светлана Петрова.

В настоящее время в Ижевске работают 188 детских садов и 111 школ.