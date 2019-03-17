В Удмуртии одобрили проект по сокращению срока изъятия земли у недобросовестных пользователей

Сейчас период составляет 3 года.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии одобрило постановление Госсовета, которое предусматривает процедуру изъятия участков у недобросовестных землепользователей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно законопроекту, срок принудительного изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения планируется сократить до 2 лет.

Сейчас к такой процедуре прибегают в отношении собственника в случаях его неиспользования земли по целевому назначению в течение 3 и более лет. А также в случаях, повлёкших снижение плодородия или при причинении вреда окружающей среде в течение этого же срока. Законопроект предлагает изменить трехгодичный период на двухгодичный.