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В Удмуртии одобрили проект по сокращению срока изъятия земли у недобросовестных пользователей

17:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
17:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Правительство\n#власть\n#Удмуртия\n#земля\n#законопроект
Фото: pxhere.com
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Сейчас период составляет 3 года.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии одобрило постановление Госсовета, которое предусматривает процедуру изъятия участков у недобросовестных землепользователей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно законопроекту, срок принудительного изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения планируется сократить до 2 лет.

Сейчас к такой процедуре прибегают в отношении собственника в случаях его неиспользования земли по целевому назначению в течение 3 и более лет. А также в случаях, повлёкших снижение плодородия или при причинении вреда окружающей среде в течение этого же срока. Законопроект предлагает изменить трехгодичный период на двухгодичный.

17:00, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
150
0
#Правительство\n#власть\n#Удмуртия\n#земля\n#законопроект

 

 

 


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